Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ заметно снижается по основным индексам
Российский рынок акций в пятницу заметно снижается по основным индексам в начале торгов на фоне негатива на азиатских площадках, снижения фьючерсов на биржевые индексы США и в нефтяных котировках марки Brent, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Биатлон
К российским биатлонистам в Антерсельве пришли с обысками
Итальянская полиция провела обыски в номерах отеля, где размещены российские биатлонисты, выступающие на чемпионате мира, проходящем в Антерсельве.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Футбол
Динамо (Киев) — Ворскла 0:0 (1-й тайм)
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Спорт
Большунов перед последней гонкой лидирует в зачете «Скитура»
Российский лыжник Александр Большунов лидирует в зачете многодневки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира, перед последней гонкой соревнований.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Шоу-бизнес
Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс
Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
Музыка
Юный бутурлиновец выступит на проекте «Голос. Дети»
Политика
Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно
Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии.
Происшествия
В Петербурге по дороге в суд сбежал мужчина, чью мать нашли в бочке
Петербуржец, которого подозревают в убийстве своей матери, чьё тело было случайно найдено в бочке на бетонном заводе в Ленобласти, сбежал по дороге в суд.
Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Здоровье
Эндокринолог объяснила, какие обследования необходимы при диабете
Если сахарный диабет не дает никаких осложнений, это не значит, что не нужно проходить определенные обследования, пояснила в своем Instagram эндокринолог Татьяна Макарова.
Здоровье
Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом
Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби
Общество
Китаянку с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
Китаянка была доставлена в инфекционную больницу Брянска с подозрением на коронавирус COVID-19.