Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ заметно снижается по основным индексам

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Российский рынок акций в пятницу заметно снижается по основным индексам в начале торгов на фоне негатива на азиатских площадках, снижения фьючерсов на биржевые индексы США и в нефтяных котировках марки Brent, свидетельствуют данные Московской биржи.
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