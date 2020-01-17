Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика
Зеленский почтил память украинских «киборгов»
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Общество
Лучшие платья премии SAG Awards
В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов
В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Общество
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Экономика
«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Шоу-бизнес
Анохина раскритиковала Водонаеву за пост о маткапитале
Бизнесвумен не получала поддержки от государства Недавно разлетевшийся по соцсетям пост бывшей участницы проекта "Дом − 2" Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала вызвал бурную реакцию публики — эту тему даже обсуждали в эфире Первого канала.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Миассе пациентка сняла на видео пьяного врача
Происшествия
Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки
В Томске женщина родила ребенка в подъезде дома. Днем 18 января жильцы дома нашли новорожденную девочку у себя в подъезде и вызвали скорую.
Энергетика
«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США
В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Политика
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Президент Чехии Милош Земан назвал своего российского коллегу Владимира Путина сильным политиком.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
Общество
«Новая газета»: Компании Пригожина получили контракты на разработку нефтяных месторождений в Сирии
Российские компании "Велада" и "Меркурий", получившие контракты на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, связаны с олигархом Евгением Пригожиным.
Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта за просрочку
Сергей Дворцевой, режиссер фильма «Айка», получил штраф от Министерства культуры России на 7,5 миллиона рублей.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Транспорт
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов
По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Общество