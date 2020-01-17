Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .

Политика Зеленский почтил память украинских «киборгов» Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.

Шоу-бизнес Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».

Общество Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".

Шоу-бизнес Анохина раскритиковала Водонаеву за пост о маткапитале Бизнесвумен не получала поддержки от государства Недавно разлетевшийся по соцсетям пост бывшей участницы проекта "Дом − 2" Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала вызвал бурную реакцию публики — эту тему даже обсуждали в эфире Первого канала.

Происшествия Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки В Томске женщина родила ребенка в подъезде дома. Днем 18 января жильцы дома нашли новорожденную девочку у себя в подъезде и вызвали скорую.

Энергетика «Газпрому» предсказали прямое столкновение с США В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.

Происшествия Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

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Авто Volkswagen готовит новый Golf GTI Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.

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