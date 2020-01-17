Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Российский фондовый рынок открылся на позитиве

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Банки.ру17 января в 11:01
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Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
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Происшествия

В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими

Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
РИА Новости 05:18
Политика

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС

В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
Росбалт 06:20
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Политика

Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

Кремль не комментирует неподтвержденную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности досрочных выборов в Госдуму.
РБК 06:20
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Транспорт

По Крымскому мосту проехали первые 100 поездов

С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов.
Известия 04:54
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Политика

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
RT на русском 06:32
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Чехии

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Шоу-бизнес

В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе

После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
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Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 18 января в 11:02
Армия и оружие

Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик

«18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Чёрных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий», — сказано в сообщении бригады в социальной сети.
Rusvesna.su 05:59
Политика

В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции

Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.
Новый День 05:10
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Финансы

Официальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:05
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Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды

Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино.
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Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Политика

Украина обратится к «нормандской четверке» из-за усиления обстрелов в Донбассе

Украина обратится к странам «нормандской четверки» — Германии, Франции и России — из-за усиления обстрелов в Донбассе.
Lenta.ru 06:35
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» закончил серию испытаний в Баренцевом море.
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Президент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой

Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире.
Газета.Ru 06:09
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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