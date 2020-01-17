Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста
Глас Народа17 января в 07:56
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Ожидается, что телефон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G будет представлен на мероприятии Galaxy Unpacked 11 февраля.
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Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 193 человек
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
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Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
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Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии в Берлине
Во время Международной конференции по вопросам Ливии, проходившей в Берлине 19 января, именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.
Общество
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Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
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Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
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После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
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Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
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Великобритания признала украинский трезубец экстремистским символом
В посольстве Украины в Великобритании случилась очередная истерика.
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Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет
Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
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Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
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В Петербурге вновь эвакуируют суды
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, эвакуированы Петродворцовый, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Джержинский районные суды Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды уже вернулись к работе после проверки.
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Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
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Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
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