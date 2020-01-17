Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .

Политика На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Политика Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.

Происшествия В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после прорыва трубы отопления в мини-отеле "Карамель", где погибли пять человек, сообщает пресс-служба мэрии.

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Общество Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.

Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

Происшествия В Петербурге вновь эвакуируют суды Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, эвакуированы Петродворцовый, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Джержинский районные суды Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды уже вернулись к работе после проверки.