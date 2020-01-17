Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи
Финмаркет17 января в 11:28
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Политика
СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Экономика
Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.
Футбол
Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ
Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Происшествия
На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»
Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Политика
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов
8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских обязанностей.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Футбол
Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Андрес Месси забивает в чемпионате Испании 16 лет подряд.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Политика
Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
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Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Политика
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и стала их логическим продолжением.
Теннис
Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP
По обновленным данным чемпионской гонки ATP, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку.
Здоровье
В Кизляре от кишечной инфекции привили более 300 детей
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Здоровье
В России создадут тест для выявления «китайской» пневмонии
В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ создают экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.
Происшествия
Полиция изъяла более 4,5 тыс. банок жевательного табака в Москве
По итогам проверки правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака.
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
Общество
В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции
Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Путин выступил против бессрочного президентства
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