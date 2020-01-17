Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

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Рынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ17 января в 11:53

Что такое маржин колл и как не познакомиться с ним слишком близко?

Finam.Ru18 января в 05:00

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру17 января в 02:14

Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи

Финмаркет17 января в 11:28

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалт17 января в 02:53

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру17 января в 11:01
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Политика

СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 01:35
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Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.
Ведомости вчера в 23:30
Футбол

Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ

Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Коммерсантъ 00:22
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Происшествия

На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»

Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
АМИТЕЛ вчера в 22:30
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета вчера в 04:01
Политика

США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Российская газета вчера в 21:31
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских обязанностей.
Rambler News Service 18 января в 14:13
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Футбол

Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Андрес Месси забивает в чемпионате Испании 16 лет подряд.
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Политика

Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
РИА Новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма вчера в 04:26
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Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань

Известия вчера в 22:42
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
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Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине

Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и стала их логическим продолжением.
РИА Новости вчера в 14:29
Теннис

Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP

По обновленным данным чемпионской гонки ATP, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку.
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В Кизляре от кишечной инфекции привили более 300 детей

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«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США

Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
iReactor вчера в 23:20
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Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
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В России создадут тест для выявления «китайской» пневмонии

В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ создают экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.
Известия вчера в 19:25
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Полиция изъяла более 4,5 тыс. банок жевательного табака в Москве

По итогам проверки правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака.
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Общество

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
РБК вчера в 02:00
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В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции

Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
REGNUM 00:58
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Путин выступил против бессрочного президентства

URA.Ru 18 января в 10:22
Наука

Рыбные палочки и «сурими» могут вызвать рак

ToDay News Ufa вчера в 05:59
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