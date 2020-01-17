Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи
Финмаркет17 января в 11:28
Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста
Глас Народа17 января в 07:56
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Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Новейший беспилотник США разбился во время испытаний
Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
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В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
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Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
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Армия и оружие
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Политика
Тимошенко заявила о начале «процесса ликвидации» Украины
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Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
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Экономика
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