Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

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Рынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи

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Что такое маржин колл и как не познакомиться с ним слишком близко?

Finam.Ru18 января в 05:00

Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи

Финмаркет17 января в 11:28

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

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Индексы РФ завершили торги ростом

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Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста

Глас Народа17 января в 07:56
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В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

BFM.ru вчера в 22:57
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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Трамп улетит от слушаний по импичменту

Дело перешло в высшую палату — Сенат. Шансов крайне мало, но как по заказу против Трампа появился новый украинский компромат.
Вести.Ru вчера в 14:33
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Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия вчера в 08:18
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
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Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
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Lenta.ru вчера в 18:36
Здоровье

Названа причина неэффективности БАДов для взрослых

Пробиотики и пребиотики, которые якобы призваны восполнить нарушенный баланс микроорганизмов, для взрослых бесполезны, заявил NEWS.ru президент Национального общества детских гематологов и онкологов академик Александр Румянцев.
Ридус 01:56
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
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РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

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Коммерсантъ 00:53
Общество

В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готово обсудить инициативу с российским кабмином.
Известия 01:16
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 18 января в 08:32
Технологии

Новейший беспилотник США разбился во время испытаний

Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
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Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
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В Якутии рецидивист избивал гвоздодёром заложников

В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
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Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

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Политика

США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
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Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
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Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
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Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

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Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
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