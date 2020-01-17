Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста
Глас Народа17 января в 07:56
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Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщал ранее представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Футбол
«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборах в Испании
"Зенит" встретится с московским ЦСКА в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании, сообщается на странице санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.
Шоу-бизнес
Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе
Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Кино
Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне
26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Шоу-бизнес
Волочкова показала, как ее поздравили с днем рождения работники дома
На кадрах видно, как слова семейной пары, которая живет и работает в доме балерины, растрогали ее — Волочкова не сдерживает слез.
Авто
KIA сосредоточится на кроссоверах и электромобилях
Стратегия Plan S предусматривает переход KIA от структуры, ориентированной на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к бизнес организации, в основе которой будет лежать производство электромобилей и персонализированных решений мобильности.
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Авто
Опубликованы цены лимитированной версии УАЗ «Патриот»
Стоимость УАЗ «Патриот» Antarctic Edition составит 1,62 млн рублей.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246 за 40 секунд
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе.
Кино
Фильмы студии Ghibli появятся в Netflix за пределами США уже в следующем месяце
Компания добавит фильмы в свою библиотеку несколькими партиями, начиная со следующего месяца.
Политика
Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина
Отмечается, что если раньше экс-президент США Барак Обама заявлял о «региональной власти» Путина, распространявшейся только на Россию, то сегодня можно говорить о том, что российский президент вернул стране статус мировой державы.