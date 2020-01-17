Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи
Финмаркет17 января в 11:28
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