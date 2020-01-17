Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла" .
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Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Во втором круге Серена Уильямс сыграется с победительницей встречи между словенкой Тамарой Зиданшек и южнокорейской спортсменкой Хан На Лэ.
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