ИнтерфаксРынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного сниженияЗа неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4-1,4%, доллар подорожал на 0,67 рубля.ИнтерфаксКак только напряжение снизилось, инвесторы рынка акций РФ смогли обратить внимание на иные фундаментальные факторы.ФинмаркетНефть марки Brent дорожает на 1,41% — до 89,41 доллара за баррель.ПРАЙМРублевые активы отыгрывали улучшение геополитических сигналов и высокую стоимость сырьевых ресурсов.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФАНФАНПолитРоссияНародные новостиПодробнее о событииРынок российских акций укрепился по итогам торгов в пятницуНародные новостивчера в 12:38Итоги торгов в пятницу зафиксировали рост стоимости российских акцийФАНвчера в 12:24Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов и за неделюПРАЙМвчера в 12:05Индекс Мосбиржи неожиданно закрылся ростом перед выходнымиExpert.ruвчера в 11:42Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного сниженияИнтерфаксвчера в 11:19Российский рынок акций завершил неделю на позитивной нотеFinam.Ruвчера в 13:00Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря ослаблению геополитической напряженностиФинмаркетвчера в 11:28Показать ещёОценить13Поделиться