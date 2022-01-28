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Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного снижения

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4-1,4%, доллар подорожал на 0,67 рубля.
Интерфакс
Как только напряжение снизилось, инвесторы рынка акций РФ смогли обратить внимание на иные фундаментальные факторы.
Финмаркет
Нефть марки Brent дорожает на 1,41% — до 89,41 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Рублевые активы отыгрывали улучшение геополитических сигналов и высокую стоимость сырьевых ресурсов.
Финмаркет

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Рынок российских акций укрепился по итогам торгов в пятницу
Народные новостивчера в 12:38
Итоги торгов в пятницу зафиксировали рост стоимости российских акций
ФАНвчера в 12:24
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов и за неделю
ПРАЙМвчера в 12:05
Индекс Мосбиржи неожиданно закрылся ростом перед выходными
Expert.ruвчера в 11:42
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после 3-недельного снижения
Интерфаксвчера в 11:19
Российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте
Finam.Ruвчера в 13:00
Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности
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