Финансы

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ завершил торги ростом индексов

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Рынок акций РФ утром умеренно просел из-за выборочной фиксации прибыли, днем отыграл утренние потери по индексу МосБиржи. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,06% - до 2980,84 пункта.
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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу минувшего матча четвертого тура группового отбора Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой".
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
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Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
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BFM.ru вчера в 23:10
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
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Ugpressa.ru вчера в 08:58
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Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

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Экономика

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
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Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%

Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
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Газета.Ru вчера в 21:55
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