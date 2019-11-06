Финансы
ФинмаркетРынок акций РФ завершил торги ростом индексов
Рынок акций РФ утром умеренно просел из-за выборочной фиксации прибыли, днем отыграл утренние потери по индексу МосБиржи. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,06% - до 2980,84 пункта.
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Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Bimru.ru вчера в 07:26
Технологии
Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера
Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
ТАСС Наука вчера в 17:01
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 01:00
Политика
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
Хосеп Гвардиола: после перерыва играли плохо
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу минувшего матча четвертого тура группового отбора Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой".
Газета.Ru вчера в 21:19
Гаджеты
Leica SL2: полнокадровая беззеркальная камера во всепогодном исполнении
Компания Leica анонсировала полнокадровый беззеркальный фотоаппарат SL2 премиум-класса, который приходит на смену модели SL, дебютировавшей ещё четыре года назад.
3DNews 01:00
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия
Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова
Уголовное дело в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в военной части Забайкальского края, нужно переквалифицировать на менее тяжкий состав – по статье об убийстве в состоянии аффекта, заявил РИА Новости адвокат Руслан Нагиев.
РИА Новости 00:50
Общество
У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом
Политсовет вчера в 07:49
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Общество
Двоих экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
В США против двоих экс-сотрудников компании Twitter выдвинуто обвинение в работе на Саудовскую Аравию.
Росбалт вчера в 19:59
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 05 ноября в 08:03
Технологии
Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска
В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
РИА Новости вчера в 23:33
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
Политика
Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия вчера в 09:39
Общество
Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки
В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа.
Lenta.ru 00:54
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%
Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
Rambler News Service 01:09
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55