Финансы
ФинмаркетРынок акций РФ завершил торги ростом индексов
Рынок акций РФ утром умеренно просел из-за выборочной фиксации прибыли, днем отыграл утренние потери по индексу МосБиржи. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,06% - до 2980,84 пункта.
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Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
Коммерсантъ вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:47
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru вчера в 14:55
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Космос
Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС
Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 29 октября в 19:02
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU 05 ноября в 05:03
Общество
Мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома
Российская газета вчера в 21:37
Общество
В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин
Росбалт вчера в 22:17
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 05 ноября в 08:12
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Гаджеты
Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября
В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 04 ноября в 06:27
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости вчера в 07:17
Происшествия
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
RT на русском вчера в 23:29
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
Экономика
Радий Хабиров: зарплаты бюджетников в 2020 году станут выше
Зарплаты бюджетников в следующем году станут выше. Об этом на своей странице в соцсетях заявил Радий Хабиров.
ГТРК Башкортостан вчера в 11:33
Авто
Geely представила необычный кроссовер Geely Icon
В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.
Новые автомобили вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro вчера в 10:13
Футбол
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
Школьники убили безногого инвалида и изнасиловали его сожительницу
Бурное застолье закончилось трагедией: подростки до смерти забили 40-летнего хозяина дома, затем в извращенной форме изнасиловали его сожительницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:47
Общество
Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
РБК вчера в 09:48
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20