Финансы

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ завершил торги ростом индексов

Рынок акций РФ утром умеренно просел из-за выборочной фиксации прибыли, днем отыграл утренние потери по индексу МосБиржи. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,06% - до 2980,84 пункта.
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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов

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По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
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Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
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В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин

Росбалт вчера в 22:17
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Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 05 ноября в 08:12
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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MobiDevices 04 ноября в 06:27
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

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РИА Новости вчера в 07:17
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В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
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Политика

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Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
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Экономика

Радий Хабиров: зарплаты бюджетников в 2020 году станут выше

Зарплаты бюджетников в следующем году станут выше. Об этом на своей странице в соцсетях заявил Радий Хабиров.
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Авто

Geely представила необычный кроссовер Geely Icon

В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.
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Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
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Бурное застолье закончилось трагедией: подростки до смерти забили 40-летнего хозяина дома, затем в извращенной форме изнасиловали его сожительницу.
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В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
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Как работают Яндекс.Новости?
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