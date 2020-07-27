Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России растет по основным индексам

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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, в лидерах бумаги золотодобывающих компаний, поднимающиеся на фоне роста цен на золото, свидетельствуют данные Московской биржи.
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