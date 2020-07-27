Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, в лидерах бумаги золотодобывающих компаний, поднимающиеся на фоне роста цен на золото, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Вдова бывшего главы Чувашии обжаловала решение по иску умершего Лариса Игнатьева, вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в частном порядке обжаловала решение Верховного суда России о прекращении производства по иску, оспаривающему досрочное прекращение его полномочий.

Политика Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания. 454

Финансы Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. 668

Экономика Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. 5

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 756

Шоу-бизнес Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов. 16

Авто Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле. 13

Происшествия СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. 15

Единоборства Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 160

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.