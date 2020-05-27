Финансы
ПРАЙМРынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве
Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
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Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Политика
Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» разделили
Многие эксперты называли именно эту дату из наиболее возможных, после того как был отменен парад Победы 9 мая.
Pravda.Ru вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия 10:58
Наука
Найдены сохранившиеся клетки мозга человека V века до нашей эры
Исследователи обнаружили сохранившиеся клетки мозга человека V века до нашей эры.
Evo-rus.com 05:24
Общество
Ярославский чиновник плюнул в старосту дома
Глава "Южного Водоканала" города Ростова Великого Ярославской области Игорь Кузнецов проиграл спор о том, почему он плюнул в старосту дома.
Реальное время 10:19
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Армия и оружие
The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию
В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU 06:01
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Происшествия
На трассе под Петровском произошло еще одно смертельное ДТП
Напомним, сегодня днем в Петровском районе на 565 километре трассы «Нижний Новгород - Саратов» у села Озерки «Опель Астра» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком АФ-47415.
Регион 64 11:01
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,9% — до 34,3 доллара за баррель.
Компания 11:50
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Общество
Второй этап снятия ограничений в регионе может начаться с 1 июня
В Калужской области следующий этап снятия карантинных ограничений может начаться с 1 июня.
ГТРК Калуга 10:42
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News 10:51
Общество
В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
REGNUM 12:15
Здоровье
ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса
Общественная служба новостей вчера в 02:37
Общество
Куйвашев пристыдил власти Екатеринбурга за плохое ношение масок
Губернатор упрекнул власти города в том, что они подают плохой пример горожанам и предположил, что через год, увидев эту фотографию, журналисты напишут: «заложили капсулу времени – выжила только половина участников мероприятия».
Уральский меридиан 07:15
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52