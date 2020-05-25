Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. 413

Общество В России число заболевших коронавирусом превысило 370 тысяч человек В России за последние сутки подтверждено 8338 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в среду, 27 мая.

Армия и оружие Мисмари назвал странными заявления военных США о самолетах РФ в Ливии Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари отметил, что находит странными заявления военных США, которые говорят о российских самолетах в Ливии различных видов, однако умалчивают о переброске Турцией в Триполи десятков тысяч наемников.

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Происшествия Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний. 6

Армия и оружие Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.

Авто Официально представлен обновленный BMW 5 серии Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight. 1

Экономика Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства. 10

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Общество Блогер вышла против карантина в бикини из масок Блогер Давида Сал вышла на протест около супермаркета Trader Joe's в самодельном нижнем белье из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета.

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Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 72

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Общество Власти Ростова анонсировали снятие ограничений Отмечается, что возвращение к работе таких предприятий, как автосервисы, парикмахерские и салоны красоты, ателье, стоматологии, станет возможным только при улучшении эпидобстановки в Ростовской области. 25

Путешествия Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу 25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса. 36

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала». 15