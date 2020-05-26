Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи после негативного старта торгов и продолжает снижаться по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

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