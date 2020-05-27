Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве

Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
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Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру11:58

Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС упал на 1%

Финмаркет12:15

Текущий кризис особенно болезненно сказался секторах традиционной экономики

Finam.Ru25 мая в 10:32

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:23

Рынок российских акций торгуется разнонаправленно на фоне дешевеющего рубля

ПРАЙМ08:57

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

Интерфаксвчера в 03:25

Российский рынок акций открылся в миноре

Росбалт03:24
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
7
Общество

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
1,9K
Общество

Кадыров объяснил, почему на его руке был медицинский катетер

Znak.com 12:05
32
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
122
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
197
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Evo-rus.com 13:25
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Политика

Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:30
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
50
Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
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Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
10
Общество

В Госдуме оценили продление ограничений в Москве до 14 июня

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль высказался насчет продления ограничений по коронавирусу в Москве до 14 июня.
Газета.Ru 14:26
Общество

Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице

Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года.
Газета.Ru 14:31
1,6K
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
1K
Политика

Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём

REGNUM 07:39
1K
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Армия и оружие

В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы

Зори Табасарана 13:59
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,9K
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
1K
Кино

На съёмках «Довода» Кристофера Нолана разбили настоящий самолёт

Игромания.ру 08:59
Политика

Украина одобрила меморандум о поставках сжиженного газа

Киев, 27 мая 2020, 16:08 — REGNUM Правительство Украины одобрило меморандум о поставках сжиженного газа американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец, сообщило 27 мая информационное агентство «УНИАН».
REGNUM 09:08
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Здоровье

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:10
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
2,3K
Кино

Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети

Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04
9
Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
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Технологии

Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах

Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна 13:57
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Экономика

Решетников: меры господдержки экономики составили 3,3 трлн рублей

На восстановительные меры потрачено 3,3 трлн рублей, отчитался в Госдуме министр экономики Максим Решетников.
Газета.Ru 11:03
56
Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
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