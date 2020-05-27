Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве

Общество В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса «Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». 7

Общество Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 1,9K

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 553

Политика Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР. 7

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 50

Общество В Госдуме оценили продление ограничений в Москве до 14 июня Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль высказался насчет продления ограничений по коронавирусу в Москве до 14 июня.

Общество Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года. 1,6K

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 1K

Политика Украина одобрила меморандум о поставках сжиженного газа Киев, 27 мая 2020, 16:08 — REGNUM Правительство Украины одобрило меморандум о поставках сжиженного газа американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец, сообщило 27 мая информационное агентство «УНИАН». 3

Здоровье Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19 Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.