Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве

Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
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Индексы РФ завершили торги в минусе

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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

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Московская биржа открылась разнонаправленно

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Рынок российских акций торгуется разнонаправленно на фоне дешевеющего рубля

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Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС упал на 1%

Финмаркет12:15

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,79-2,1%

ТАСС25 мая в 12:33

Что будет с фондовыми рынками, нефтью и рублем на новой неделе?

BFM.ru24 мая в 11:10
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Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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В Москве с 1 июня усилят масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 1 июня будет усилен масочный режим и установлены определенные правила прогулок.
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Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
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Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости вчера в 00:21
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Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России

В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
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Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
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Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
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Политика

Украинский посол пожаловался на «пощечину» от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России.
РИА Новости 04:51
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Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Согласно опросу компаний RNC Pharma и «Доктор на работе» 78% российских врачей сомневаются в официальных данных, связанных со смертностью от коронавируса.
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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Общество

Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии

Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
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Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
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Ubisoft предлагает тем, кто до сих пор не расправился с опасным религиозным культом в американской глубинке, познакомиться с боевиком Far Cry 5. В игре впервые пройдут бесплатные выходные.
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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
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Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Экономика

Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис

Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
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