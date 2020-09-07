Экономика
ПРАЙМРынок акций России вырос по индексу Мосбиржи, отыграв падение пятницы
Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи, компенсировав падение пятницы, на фоне роста европейский площадок, при этом индекс РТС закрыл торги снижением под давлением дешевеющего рубля, следует из данных торгов.
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Политика
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник пересекли границу с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов был выписан из больницы в Коммунарке
Народного артиста России Дмитрия Певцова выписали из больнице в Коммунарке, куда он был доставлен с воспалением легких.
Газета.Ru 00:15
Кино
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
News.ru вчера в 07:29
Политика
Экс-помощник президента Сурков возвращается в политику
Бывший помощник президента России Владислав Сурков вновь возвращается в политику.
URA.Ru вчера в 14:12
Политика
В бундестаге назвали идею остановить «Северный поток — 2» ошибкой
Остановка проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Парламентская газета 01:19
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария вышла замуж.
Anews вчера в 09:59
Технологии
«Доступный интернет» лишит операторов связи 3−5% выручки
Операторы связи оценивают свои потери от программы «Доступный интерне» в 3−5% своей выручки.
TatCenter 01:23
Политика
В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального
Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии не предоставил дополнительные разъяснения об отравлении Алексея Навального.
ТАСС вчера в 21:19
Игры
Ubisoft работает над четырьмя AAAA-играми — среди них Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones
Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones упоминаются как AAAA-игры в профилях как минимум двух сотрудников Ubisoft.
CyberSport.ru вчера в 16:49
Футбол
Миланский «Интер» хочет приобрести Влашича за 25 миллионов евро
REGNUM вчера в 12:59
Общество
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
РИА Новости вчера в 10:10
Политика
Новак назвал объемы нефти для переброски из портов Литвы
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что объем возможных поставок нефти Белоруссии через российские порты составит порядка 3-4 млн т, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:42
Армия и оружие
Американские военные провели стрельбы из РСЗО в Эстонии
ФАН вчера в 16:07
Здоровье
У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме
В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 22:29
Общество
«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»
Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" закрыл национальный государственный поисковый сервис "Спутник", на разработку которого было потрачено более 2 млрд руб. Об этом пишет CNews.
Газета.Ru вчера в 18:18
Происшествия
В Саратове полицейский стрелял по вооруженному ножом и лопатой мужчине
Сотрудник произвел один предупредительный выстрел вверх, при этом неизвестный мужчина, который, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, продолжал движение в сторону сотрудников полиции и угрожал нанести им ранения ножом.
Регион 64 01:14
Общество
Глава миграционной службы Украины бросил жену ради красотки из Уханя
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Политика
Создатель «Новичка» заявил, что его не применяли против Навального
Ринк подчеркнул, что даже в случае применения в отношении оппозиционера концентрации хотя бы в 400 раз меньше смертельной дозы, Навальный смог бы выйти из комы, но при этом врачи все равно бы наблюдали у него сужение зрачка (миоз).
Evo-rus.com 01:02
Общество
Вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости вчера в 17:05
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что способно вызвать быстрый рост цен на продукцию из него, об этом говорится в отчете аналитического центра "Совэкон".
РИА Новости 00:38
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова показала фото поцелуя с возлюбленной
В Instagram-профиле дочь знаменитости опубликовала фотографию страстного поцелуя со своей возлюбленной.
CT news вчера в 17:35
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Номинальная среднемесячная зарплата жителей региона в первой половине 2020 года составила 116,5 тысячи рублей.
РИА Новости 01:21
Общество
В Госдуме предложили освободить от налогов часть самозанятых
В парламенте идет разработка законопроекта, который должен освободить от налогов самозанятых, чей доход не превышает прожиточного минимума.
Газета.Ru 00:59
Кино
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Piter.tv вчера в 03:56
Армия и оружие
Трамп обвинил Пентагон в развязывании войн ради контрактов для ВПК
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон стремится вести войны по всему миру ради обогащения предприятий военно-промышленного комплекса с помощью новых контрактов.
Газета.Ru 00:31
Футбол
Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новости вчера в 13:11
Экономика
Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц
Инициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
К вечеру 7 сентября пресс-служба МИД Сербии сообщила, что ситуация с постом Марии Захаровой решена и не повлияет на отношения с Россией.
Вести.Ru вчера в 08:46
Общество
Британец продаст подаренный отцом виски, чтобы купить дом
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос на 14 коп. до 75,57 руб.
Газета.Ru вчера в 03:32