Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи, компенсировав падение пятницы, на фоне роста европейский площадок, при этом индекс РТС закрыл торги снижением под давлением дешевеющего рубля, следует из данных торгов.

Политика Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник пересекли границу с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. 224

Политика В бундестаге назвали идею остановить «Северный поток — 2» ошибкой Остановка проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Политика Новак назвал объемы нефти для переброски из портов Литвы Министр энергетики России Александр Новак заявил, что объем возможных поставок нефти Белоруссии через российские порты составит порядка 3-4 млн т, передает ТАСС. 56

Здоровье У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. 37

Общество «Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник» Российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" закрыл национальный государственный поисковый сервис "Спутник", на разработку которого было потрачено более 2 млрд руб. Об этом пишет CNews. 575

Происшествия В Саратове полицейский стрелял по вооруженному ножом и лопатой мужчине Сотрудник произвел один предупредительный выстрел вверх, при этом неизвестный мужчина, который, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, продолжал движение в сторону сотрудников полиции и угрожал нанести им ранения ножом. 26

Политика Создатель «Новичка» заявил, что его не применяли против Навального Ринк подчеркнул, что даже в случае применения в отношении оппозиционера концентрации хотя бы в 400 раз меньше смертельной дозы, Навальный смог бы выйти из комы, но при этом врачи все равно бы наблюдали у него сужение зрачка (миоз). 556

Экономика Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что способно вызвать быстрый рост цен на продукцию из него, об этом говорится в отчете аналитического центра "Совэкон". 536

Общество Названы регионы с самыми высокими зарплатами Номинальная среднемесячная зарплата жителей региона в первой половине 2020 года составила 116,5 тысячи рублей. 5

Футбол Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России. 1