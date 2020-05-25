Финансы
ПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно
Рынок акций РФ во вторник повысился по индексу РТС и снизился — по индексу Мосбиржи на фоне роста курса рубля к доллару.
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Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон
Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.
Metaratings вчера в 17:40
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
План спасения экономики России резко подорожал
План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
Lenta.ru 02:49
Здоровье
Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована в Ивановской области
За сутки в Ивановской области выявили 37 носителей COVID-19. Всего с начала эпидемии заразились 1639 ивановцев.
Ивтелерадио вчера в 03:29
Футбол
У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус
Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 04:49
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Названа повышающая риск заражения коронавирусом погода
Более половины случаев заражения коронавирусом произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Shraibikus News 02:13
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU 25 мая в 02:08
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Энергетика
«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
Общество
В Татарстане выявили 54 новых случая коронавируса
На территории Татарстана за последние сутки выявили 54 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:01
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.
Piter.tv вчера в 03:53
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru вчера в 11:29
Хоккей
Зарплата Мозякина в «Металлурге» сократилась на 130 млн рублей
Зарплата нападающего Сергея Мозякина в «Металлурге» по новому однолетнему контракту составит 50 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 09:53
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество
Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области
Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы.
Evo-rus.com 02:35
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47