Рынок акций РФ во вторник повысился по индексу РТС и снизился — по индексу Мосбиржи на фоне роста курса рубля к доллару.

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Общество Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2K

Общество Определены перспективы коронавируса в России Перспективы вируса определил в интервью «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.

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Общество Boeing возобновил производство 737 MAX Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

Здоровье В России растет смертность трудоспособного населения Евгений Брюн отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле этого года – 11 846 человек в сравнении с прошлогодним показателем, чуть превышавшим 10 тысяч, сообщает Интерфакс. 1,9K

Политика «Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash. 242

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