Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно

Рынок акций РФ во вторник повысился по индексу РТС и снизился — по индексу Мосбиржи на фоне роста курса рубля к доллару.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 27 мая в коридоре 1215-1235 пунктов

SIA.ru03:09

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:23

Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

News.ru25 мая в 03:30

Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ03:18

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.рувчера в 11:57

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

Интерфаксвчера в 03:25

Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Финмаркет03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
172
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
18
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
8
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
1
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 68 человек

Регион 64 01:45
775
Происшествия

Во Франции полиция во время спецоперации ошиблась квартирой

Во французском Лиможе полицейские во время спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме ошиблись квартирой и ворвались в жильё пожилой пары.
RT на русском 07:00
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован

Напомним, указом президента Игнатьев освобождён от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».
Ореанда-Новости 06:36
213
Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
18
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
9
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
144
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
377
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
23
Общество

МЧС снова предупреждает свердловчан о сильном ветре и дожде

МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде на 28 мая. Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дождь.
Областная газета 05:54
Общество

Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 25 мая в 13:36
7
Шоу-бизнес

Названа причина развода Гагариной

Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
647
Общество

Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
838
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию

RuNews24.ru вчера в 10:56
749
Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
140
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
1
Происшествия

На Ямале на автодороге Обская–Бованенково обрушился мост

Мост обрушился на 52-м км автодороги Обская–Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Известия 04:38
Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
1
Происшествия

Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар СИЗО

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов оказался в больнице СИЗО «Матросская тишина», сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Александра Гофштейна.
Аргументы и Факты вчера в 10:29
7
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
97
Здоровье

Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Саратовской области

Пять жителей Саратовской области, у которых был подтвержден коронавирус, скончались за последние сутки.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
45
Наука

Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий

Приматологи приводят пример, что точно так же, как итальянцы говорят намного быстрее японцев, темп «речи» у шимпанзе меняется.
Goroday.ru 06:34
1
Общество

В России предложили страховать граждан от безработицы за их счёт

Предполагается, что с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, в случаи потери занятости, они смогут получать пособия.
REGNUM 06:20
19
Политика

Пентагон США сообщил о планах провести ядерные испытания

МонаВиста 04:27
10
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное