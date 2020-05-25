Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал последнюю неделю мая уверенным ростом

Европейский рынки акций закрылись без единой динамики. Нефть дорожает сегодня после падения цен в пятницу. Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 0,83% и составил 2731,94 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:23

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,79-2,1%

ТАСС25 мая в 12:33

Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Финмаркет03:04

Рынок акций России остановил свой рост

ИА Красная Веснавчера в 14:25

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

Интерфаксвчера в 03:25

Рынок российских акций торгуется разнонаправленно на фоне дешевеющего рубля

ПРАЙМ08:57

Что будет с фондовыми рынками, нефтью и рублем на новой неделе?

BFM.ru24 мая в 11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Здоровье

Ограничительные меры по коронавирусу сохраняются в регионе до 31 мая

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сохранении в регионе ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая.
Добринские вести 09:30
1
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
759
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
14
Происшествия

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 11:51
736
Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
3,6K
Политика

На Украине пожаловались на срыв Россией обсуждения Крыма в ОБСЕ

«Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях», — пожаловался корреспондент издания Рикард Юзвяк.
Lenta.ru 09:58
Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
50
Общество

Со второй половины лета подорожают авиабилеты по России

Во второй половине летнего туристического сезона средний чек на авиаперелеты по внутренним направлениям значительно увеличивается.
Профиль 09:03
Происшествия

Тренер ММА Владимир Осия задержан по подозрению в убийстве

Тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимир Осия был задержан по подозрению в убийстве директора подмосковного торгового центра.
Тульская пресса 09:40
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
38
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес

Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк

Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
1
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
124
Кино

Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»

Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
2
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
799
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
35
Происшествия

В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек

Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Экономика

Лагард: экономика еврозоны сократится на 8-12% в 2020 году

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в этом году в связи с последствиями пандемии COVID-19.
Вести.Ru 05:49
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
4
Общество

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
128
Происшествия

Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
143
Энергетика

Китай получил по «Силе Сибири» первый миллиард кубометров газа

С момента запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай поставлен первый миллиард кубометров российского газа, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР и Федеральной таможенной службы России.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
21
Происшествия

На Ямале после проезда грузовика обрушился мост

По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
1
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Песков рассказал, лидеров каких стран пригласят на парад Победы

Гостями на параде Победы в Москве станут лидеры стран СНГ.
Телеканал 360° 08:57
2
Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
12
Политика

Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.
РИА Новости 10:08
Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
51
Общество

Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
55
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное