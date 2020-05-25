Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал последнюю неделю мая уверенным ростом
Европейский рынки акций закрылись без единой динамики. Нефть дорожает сегодня после падения цен в пятницу. Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 0,83% и составил 2731,94 пункта.
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Здоровье
Ограничительные меры по коронавирусу сохраняются в регионе до 31 мая
Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сохранении в регионе ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая.
Добринские вести 09:30
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 11:51
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Политика
На Украине пожаловались на срыв Россией обсуждения Крыма в ОБСЕ
«Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях», — пожаловался корреспондент издания Рикард Юзвяк.
Lenta.ru 09:58
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Общество
Со второй половины лета подорожают авиабилеты по России
Во второй половине летнего туристического сезона средний чек на авиаперелеты по внутренним направлениям значительно увеличивается.
Профиль 09:03
Происшествия
Тренер ММА Владимир Осия задержан по подозрению в убийстве
Тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимир Осия был задержан по подозрению в убийстве директора подмосковного торгового центра.
Тульская пресса 09:40
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк
Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
Кино
Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»
Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек
Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Экономика
Лагард: экономика еврозоны сократится на 8-12% в 2020 году
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в этом году в связи с последствиями пандемии COVID-19.
Вести.Ru 05:49
Общество
Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
Общество
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Энергетика
Китай получил по «Силе Сибири» первый миллиард кубометров газа
С момента запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай поставлен первый миллиард кубометров российского газа, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР и Федеральной таможенной службы России.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Происшествия
На Ямале после проезда грузовика обрушился мост
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Песков рассказал, лидеров каких стран пригласят на парад Победы
Гостями на параде Победы в Москве станут лидеры стран СНГ.
Телеканал 360° 08:57
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Политика
Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.
РИА Новости 10:08
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08