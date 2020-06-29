Финансы
ПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
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Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.
Известия 10:33
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Здоровье
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронравируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
РИА Новости 14:21
Автоспорт
Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»
Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат 11:37
Общество
Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось
В Москве и Нижегородской области завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 13:35
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Игры
Для запуска игр с PS4 на PS5 подойдут и диски
Представитель Sony в интервью японскому изданию Gamespark подтвердил, что на PlayStation 5 можно запускать игры для PS4 и с дисков.
Игромания.ру 12:46
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Хоккей
Матвей Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL
Российский нападающий Матвей Петров был выбран под первым номером на драфте иностранных игроков Канадской хоккейной лиги (CHL).
Спорт-Экспресс 11:12
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАСС 12:43
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Футбол
Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»
Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон", сообщается на сайте команды.
РИА Новости 14:12
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Экономика
А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
Общество
В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки
Если сохранятся нынешние тенденции, то прирост новых случаев заболевания коронавирусом в США может составить до 100 тысяч в сутки.
Российская газета 13:55