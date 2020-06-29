Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Политика Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. 6,8K

Политика В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай». 25

Автоспорт Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл» Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,6K

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 368

Хоккей Матвей Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL Российский нападающий Матвей Петров был выбран под первым номером на драфте иностранных игроков Канадской хоккейной лиги (CHL).

Экономика PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке. 2

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 74

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда". 316

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. 507

Футбол Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон» Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон", сообщается на сайте команды.

Экономика А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. 15