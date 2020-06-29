Финансы
ПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в Интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст».
News.ru 12:48
Происшествия
Дом культуры горит в Гусь-Хрустальном
В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:35
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Армия и оружие
Это пострашнее, чем «Новичок», Петров и Боширов, вместе взятые
Напомним, НАТО остро отреагировало на весеннюю статью со страниц «Русской Весны» «Эпидемия коронавируса: движения сил НАТО в Европе — главный источник угроз».
Rusvesna.su 14:47
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости 16:22
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Политика
В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru 16:00
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Общество
В России с 1 июля произойдет ряд изменений
Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
Live24 02:58
Футбол
Тедеско о рукопожатии с Гончаренко: если бы он был женщиной, я бы подошёл
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос почему он не пошёл пожать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко после завершения матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 16:17
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия 15:38
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru 09:56
Здоровье
Построенный военными медцентр в Воронеже начнет прием пациентов в июле
Построенный в Воронеже за два месяца силами Минобороны РФ многофункциональный медицинский центр, где предполагается разместить пациентов с коронавиурсной инфекцией, начнет принимать пациентов с 10-12 июля, рассказал во вторник журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи №8 Станислав Попов.
РИА Новости 08:23
Футбол
«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 15:39
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
Останки более ста детей обнаружили в Польше
Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Телеканал 360° 11:46
Хоккей
НХЛ не допускает Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона
Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Илья Сорокин и Александр Романов не смогут принять участие в возобновленном сезоне Национальной хоккейной лиги.
CT news вчера в 06:16
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
«Эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля», — отметил он, добавив, что такая ситуация является нормальной, поскольку в России эпидемия началась позже, чем в странах Европы.
РБК 10:11
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Кино
Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме
Evo-rus.com вчера в 06:31
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28