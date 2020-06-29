Финансы
ПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
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Общество
В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщили 29 июня в оперативном штабе.
Известия 17:36
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Киберспорт
Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву
Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Общество
Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса
Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Космос
Virgin Galactic провела испытания туристического космоплана VSS Unity
Вашингтон, 27 июня 2020, 09:27 — REGNUM Суборбитальный космоплан VSS Unity второй раз поднялся в воздух в ходе испытаний в штате Нью-Мексико.
REGNUM 27 июня в 02:27
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru 17:40
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor 27 июня в 05:29
Общество
Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в России на данный момент профессии.
АБН 15:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Происшествия
Адвокат сообщила о продлении ареста экс-главе Марий Эл Маркелову
Нижегородский районный суд продлил до 2 октября 2020 года арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении крупной взятки.
RT на русском 16:36
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Политика
В Сети появились новые фото «российских наемников» в Ливии
Московский Комсомолец 09:49
Экономика
На Сахалине к лету подорожали крупы, растительное масло и мука
На 4,3 рубля за литр подорожало растительное масло, на 2,5 рубля — килограмм сахара, на 3,9 рубля — килограмм муки.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 05:05
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Происшествия
Жилой дом на улице Дружбы горит в Южно-Сахалинске
Жилой дом на улице Дружбы, 1/2 горит в районе Земляничных холмов в Южно-Сахалинске.
АСТВ 04:13
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Футбол
«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС Спорт 17:58