Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля

Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
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