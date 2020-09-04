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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
Подробнее о событии
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБК06:33
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Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
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ПРАЙМ09:10
Finam.Ru

Обрюзгшие фавориты рынка немного растрясли нагулянный жирок

Finam.Ru08:00

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
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В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

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Парламентская газета05:58
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Коммерсантъ08:35
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

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Интерфакс09:21
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