Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).