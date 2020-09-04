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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
Lenta.ru

Apple и рынок акций США рухнули

Lenta.ru02:00
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
ПРАЙМ

Десять богатейших бизнесменов IT-сектора потеряли $44 млрд из-за падения Уолл-стрит

ПРАЙМ03:05
Российская газета

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Российская газетавчера в 15:49
Forbes

«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15

Россия уничтожит 18 стратегических ракет «Тополь»

Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
Россия уничтожит 18 стратегических ракет «Тополь»
РИА Новости04:18

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новости05:03
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В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады

Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа США финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава организации Витольд Банька.
РИА Новости02:50
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В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
ТАССвчера в 06:45
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