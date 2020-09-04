В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.