Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение
Смотрите также
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
В Минске задержали несколько участников акций протеста
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ
АвтоВАЗ объявил цены на обновленный Lada Largus Cross Quest
Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Снижение вызвано падением акций технологичных компаний - так называемых акций FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) - и в целом снижением технологичного сектора, поясняет Айнур Дуйсембаева, аналитик БКС.В источнике
Подробнее о событии