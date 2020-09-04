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Российская газета
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Снижение вызвано падением акций технологичных компаний - так называемых акций FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) - и в целом снижением технологичного сектора, поясняет Айнур Дуйсембаева, аналитик БКС.В источнике
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РБК

«Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком

РБК06:33
REGNUM

Уолл-стрит восстанавливается после резкого спада

REGNUM15:13
Газета.Ru

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение

Газета.Ru08:41
Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Российская газета07:15
Forbes

«Прожорливый кит»: FT назвала SoftBank виновником резкого роста американских IT-компаний на бирже

Forbes12:07
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
ПРАЙМ

Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

ПРАЙМ10:03

The Witcher 3: Wild Hunt улучшат для новых консолей

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сообщили, что проект все же выйдет в версии для консолей нового поколения PlayStation 5 Xbox Series X. Создатели ролевого экшена разработали версию The Witcher 3: Wild Hunt с учетом всех особенностей консолей нового поколения.
Vevby.ru16:19
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Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ru15:23

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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