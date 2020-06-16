Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на некотором улучшении внешнего фона и росте нефтяных котировок марки Brent. Продажи валюты перед аукционами ОФЗ также поддержат рубль.

Рынок акций и рубль подрастут в начале дня на улучшении внешнего фона

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