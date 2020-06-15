Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии. Падение нефтяных котировок будет способствовать снижению спроса на рублевые активы.

Рынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона

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