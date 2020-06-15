Финансы
ПРАЙМРынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии. Падение нефтяных котировок будет способствовать снижению спроса на рублевые активы.
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Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
Здоровье
В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусно инфекцией.
АиФ Пермь 03:46
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
В Мумбаи найден мертвым в своей квартире известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут, он покончил с собой, передает CNN.
Полит.ру 00:19
Транспорт
Репетиции Парада Победы остановят движение в центре Петербурга
В течение нескольких дней в центре Петербурга из-за репетиций и Парада Победы будет ограничено движение транспорта.
АБН 04:20
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на вечеринке школьников в США
В Нью-Йорке, США, неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы.
Lenta.ru 05:20
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Общество
ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке после обысков и задержания нескольких его топ-менеджеров.
Ведомости 04:21
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Следственный комитет России начал проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково.
Известия вчера в 12:32
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Здоровье
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что наиболее высокий риск подхватить коронавирус в местах скопления людей.
Shraibikus News 01:22
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Общество
Аренда дач в Тульской области выросла на 14%
В Тульской области аренда дачи поднялась на 8 - 14% (от 38 000 до 44 000 рублей).
Тульская пресса вчера в 13:38
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Авто
В России стартовали продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 02:53
Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41