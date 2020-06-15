Экономика
ПРАЙМРынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии. Падение нефтяных котировок будет способствовать снижению спроса на рублевые активы.
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Происшествия
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 05:45
Общество
Росстат нашел нелегальный алкоголь в 90% проверенных напитков
В материалах говорится о том, что за год прошло 44 тысячи проверок, благодаря которым выявили 30 подпольных цехов, производящих алкоголь, а также семь организованных групп, которые занимались незаконным производством.
VSE42.RU 04:14
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Правительство РФ приняло новые меры поддержки россиян
Российское правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне пандемии.
Главный региональный 12 июня в 09:52
Общество
В Челябинске отменили парад Победы
Напомним, что парад был перенесен по всей России с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 03:54
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2
Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным.
REGNUM 01:11
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын актрисы Нокс сфотографировал звездную маму на порожках дома совершенно без косметики и фильтров.
Городовой 06:09
Политика
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Ранее, в конце мая, депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
РИА Новости 07:11
Общество
Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»
Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
ТАСС 06:45
Происшествия
У берегов Англии разбился американский истребитель
Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир.
Вести.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего Джорджа Флойда акции Disney
Культуромания 02:46
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Песков посоветовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый желающий не сможет попасть на парад Победы на Красную площадь 24 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
Газета.Ru 01:36
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Новое поколение PlayStation поступит в продажу в ноябре, но точные сроки неизвестны.
Astera 12 июня в 09:51
Общество
В Буденновске почтили память жертв нападения террористов в 1995 году
Пятый канал вчера в 06:19
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Гаджеты
Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле
Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.
ITZine.ru 05:14
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20