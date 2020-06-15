Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии. Падение нефтяных котировок будет способствовать снижению спроса на рублевые активы.

Рынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 572

Общество Жириновский предложил перенести начало учебного года В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости. 6

Общество Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю. 38

Происшествия Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю. 242

Общество Росстат нашел нелегальный алкоголь в 90% проверенных напитков В материалах говорится о том, что за год прошло 44 тысячи проверок, благодаря которым выявили 30 подпольных цехов, производящих алкоголь, а также семь организованных групп, которые занимались незаконным производством. 20

Общество В Челябинске отменили парад Победы Напомним, что парад был перенесен по всей России с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. 192

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Общество В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2 Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным. 471

Политика Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов Ранее, в конце мая, депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Общество Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей» Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова. 1

Происшествия У берегов Англии разбился американский истребитель Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир. 13

Шоу-бизнес Прилучный и Муцениеце официально развелись Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня. 2

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 698

Общество Песков посоветовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый желающий не сможет попасть на парад Победы на Красную площадь 24 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2

Шоу-бизнес Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек. 212

Игры Sony показала дизайн PlayStation 5 Новое поколение PlayStation поступит в продажу в ноябре, но точные сроки неизвестны. 1K

Армия и оружие США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США. 51

Авто Опубликованы первые снимки нового Lexus IS В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки. 1

Гаджеты Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.