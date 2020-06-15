Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми площадками, которые упали на опасениях о второй волне коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики.
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Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов

News.ru04:53

Российский рынок акций начал неделю в сильном миноре

Росбалт03:24

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая

Коммерсантъ04:07

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Интерфакс03:32

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов

ТАСС03:28

Российский рынок акций заметно снижается на фоне внешнего негатива

ПРАЙМ07:22

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Авто

Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Гаджеты

Xiaomi представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц

Ходят слухи, что в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном.
Piter.tv 06:40
4
Общество

В Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону

Аргументы и Факты 08:44
1
Общество

Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора

Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.
Интерфакс 07:52
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
2,4K
Общество

Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной

Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.
Lenta.ru 04:02
20
Энергетика

Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

Цены на нефть снижаются в понедельник на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:01
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске

Экономика сегодня вчера в 12:42
5
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство

В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:39
12
Шоу-бизнес

Суд не развел Джигана с Самойловой

Головинский суд в Москве не смог развести рэпера Джигана с супругой, матерью его четверых детей Оксаной Самойловой.
Газета.Ru 06:03
2
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
88
Общество

Игорь Артамонов угрожает мэру Липецка прокуратурой

На заседании оперштаба, 15 июня, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пригрозил мэру Липецка Евгении Уваркиной прокуратурой.
ГТРК Липецк 07:41
4
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
21
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
1,1K
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском вчера в 06:26
3K
Политика

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ 06:46
244
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
94
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
55
Происшествия

К петербургской больнице вызвали полицию из-за буйства родных умерших

REGNUM 07:53
Общество

В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
Здоровье

162 человека за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на субботу, 13 июня в Ростовской области еще у 162 человек зарегистрировано заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 04:43
1,2K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,4K
Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
28
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Происшествия

В Пензе задержан депутат городской думы с листовками против поправок

В Пензе за расклейку листовок против поправок к Конституции задержаны депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин и секретарь пензенского отделения ЛКСМ Александр Ермаков.
Коммерсантъ вчера в 12:25
90
Происшествия

Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы

Lenta.ru 06:33
24
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