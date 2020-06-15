Экономика
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми площадками, которые упали на опасениях о второй волне коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики.
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Авто
Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca
Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Гаджеты
Xiaomi представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц
Ходят слухи, что в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном.
Piter.tv 06:40
Общество
В Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону
Аргументы и Факты 08:44
Общество
Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора
Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.
Интерфакс 07:52
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной
Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.
Lenta.ru 04:02
Энергетика
Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса
Цены на нефть снижаются в понедельник на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:01
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство
В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:39
Шоу-бизнес
Суд не развел Джигана с Самойловой
Головинский суд в Москве не смог развести рэпера Джигана с супругой, матерью его четверых детей Оксаной Самойловой.
Газета.Ru 06:03
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
Общество
Игорь Артамонов угрожает мэру Липецка прокуратурой
На заседании оперштаба, 15 июня, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пригрозил мэру Липецка Евгении Уваркиной прокуратурой.
ГТРК Липецк 07:41
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском вчера в 06:26
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
Общество
В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию
Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
Здоровье
162 человека за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 13 июня в Ростовской области еще у 162 человек зарегистрировано заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 04:43
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
В Пензе задержан депутат городской думы с листовками против поправок
В Пензе за расклейку листовок против поправок к Конституции задержаны депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин и секретарь пензенского отделения ЛКСМ Александр Ермаков.
Коммерсантъ вчера в 12:25