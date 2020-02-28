Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Акции российских компаний массово дешевеют

News.ru27 февраля в 08:55

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Газета.Ru28 февраля в 06:45

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру28 февраля в 02:10

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:50, Ашберн
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