Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
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с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новостивчера в 11:46

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Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русскомвчера в 15:39

Февраль-2020 стал худшим месяцем для рынка акций РФ впервые за много лет

ПРАЙМ11:22

Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

Московский Комсомолецвчера в 18:27

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК12:06

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ruвчера в 12:14

Индекс МосБиржи рухнул на 3,4%, индекс РТС - на 5,1%

Финмаркетвчера в 11:01

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфаксвчера в 12:58
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:13, Ашберн
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru 16:45
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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
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Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Крестьянская жизнь 26 февраля в 05:30
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Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Эхо Москвы вчера в 21:08
Футбол

Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Газета.Ru 22:05
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.
ТАСС 19:36
Армия и оружие

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с постоянными членами Совбеза РФ

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждалось обострение ситуации в сирийском Идлибе.
Телеканал Санкт-Петербург 09:08
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv вчера в 07:47
Космос

Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр

Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Naked Science 11:49
Футбол

«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом»

Газета.Ru 12:29
Происшествия

В екатеринбургской больнице скончалась беременная пациентка

Российская газета 02:34
Кино

Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Культуромания 26 февраля в 13:14
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 26 февраля в 03:20
Экономика

Пушков оценил негативные последствия коронавируса для экономики

Сенатор Алексей Пушков считает, что последствия влияния коронавируса на мировую экономику будут ещё хуже, чем предполагают эксперты.
News.ru 19:35
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Общество

Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Московский Комсомолец вчера в 12:14
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях офисной работы

Работая в офисе, у россиян могут возникнуть проблемы со зрением, ожирение и нервно-психические расстройства.
Независимый публицист 22:01
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году

Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:34
Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Коммерсантъ 19:38
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс 08:30
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Пожар произошел в пятницу в окрестностях Лионского вокзала в Париже, сообщили во французской полиции.
Интерфакс 13:39
Армия и оружие

Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Московский Комсомолец 16:33
Политика

На Украине не собираются праздновать День Победы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
RT на русском 22:10
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