Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
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с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК12:06

Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

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Что произошло за день: четверг, 27 февраля

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Индекс МосБиржи рухнул на 3,4%, индекс РТС - на 5,1%

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Московский Комсомолецвчера в 18:27

Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС26 февраля в 08:15
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
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Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины

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GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5

Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
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Происшествия

В екатеринбургской больнице скончалась беременная пациентка

Российская газета 02:34
Армия и оружие

Илон Маск назвал самолёт, которые «не оставит шансов» истребителю F-35

Американский истребитель F-35 не получит ни единого шанса в бою против дистанционно управляемого беспилотника, написал 29 февраля основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
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Космос

Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner

Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Газета.Ru 23:00
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК 09:51
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Происшествия

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Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News 10:26
Армия и оружие

Reuters: Турция не просила у НАТО помощи из-за эскалации в Идлибе

Турция не просила у НАТО помощи из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 17:16
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва вчера в 23:10
Экономика

Опубликованные в Китае экономические статданные выглядят устрашающе

Показатель оказался значительно ниже прогнозов аналитиков и выглядит просто устрашающе.
Московский Комсомолец 21:16
Космос

Третий спутник «Глонасс-К» запустят с Плесецка в мае

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:13
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Началось создание российской многоразовой ракеты

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ToDay News Ufa 03:33
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
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Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

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Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Общество

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Южный автомобиль 05:49
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa вчера в 05:25
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор вчера в 04:16
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