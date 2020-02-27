Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфакс27 февраля в 12:58

Февраль-2020 стал худшим месяцем для рынка акций РФ впервые за много лет

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Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

Московский Комсомолец27 февраля в 18:27

Российский рынок обвалился максимально за два года

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Индекс МосБиржи рухнул на 3,4%, индекс РТС - на 5,1%

Финмаркет27 февраля в 11:01

Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная веснавчера в 11:30
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Известия 01:06
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей

В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района.
РБК 02:11
Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
ТАСС 00:06
Политика

Власти Украины отказались праздновать День Победы

REGNUM вчера в 22:24
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

В Московской области горит склад овощебазы

Пожар на овощебазе в Московской области локализован на площади 7,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 00:30
Происшествия

В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который летел транзитным рейсом через Шереметьево.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ вчера в 06:55
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия вчера в 10:10
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru вчера в 20:17
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Религия

Митрополит Тихон призвал просить друг у друга прощения

По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.
ГТРК Владимир вчера в 10:38
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Армия и оружие

Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом

После атаки Турция срочно созвала заседание НАТО для проведения консультаций по ситуации в Сирии.
ИА Новороссия 00:45
Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Финансы

Кабмин обсудит снижение административной нагрузки на российских экспортеров

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательство о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на российских экспортеров, сообщила пресс-служба кабинета министров.
ПРАЙМ 26 февраля в 16:18
Общество

Гидрометцентр пообещал потепление до плюс девяти градусов

Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.
Российская газета вчера в 23:00
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