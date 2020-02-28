Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новостивчера в 11:46

Подробнее о событии

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК12:06

Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная весна11:30

Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русскомвчера в 15:39

Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

Московский Комсомолецвчера в 18:27

Индекс МосБиржи рухнул на 3,4%, индекс РТС - на 5,1%

Финмаркетвчера в 11:01

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфаксвчера в 12:58

Как сильно инвесторы боятся распространения нового коронавируса?

ТАСС26 февраля в 08:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия

Муж российской блогерши умер после банной вечеринки с сухим льдом

Lenta.ru 16:36
Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Коммерсантъ 19:38
Кино

Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов

Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Мойка78 26 февраля в 19:50
Политика

Песков: Путин и Эрдоган встретятся в Москве

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Идлибу с участием Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Грани.ру 12:53
Религия

Главы церквей обсудят в Аммане проблему раскола православного мира

Встреча представителей поместных православных Церквей в Амане должна привести к открытому и объективному обсуждению проблем и вызовов, стоящих перед православным миром, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 февраля, сообщает пресс-служба РПЦ.
Красная весна 26 февраля в 15:20
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 19:58
Наука

Медики обнаружили новый тип шизофрении

Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Политическая Экспертиза 11:29
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
62инфо 26 февраля в 09:28
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

RT на русском 19:33
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 09:06
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru 14:05
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала, что родила дочь после трех попыток ЭКО

Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
RuNews24.ru вчера в 09:07
Общество

Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача

Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Крестьянская жизнь 26 февраля в 05:30
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 15:06
Финансы

Внешний долг частного сектора в 2020 г. может вырасти

В целом за 2019 год, по оценкам ЦР НИУ ВШЭ, новые займы предприятий превысили погашение и российские компании впервые за несколько лет смогли полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу.
Экономика и жизнь 08:42
Экономика

Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро

Немецкий конгломерат Thyssenkrupp объявил о продаже за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) подразделения по производству лифтов группе инвесторов во главе с фондами прямых инвестиций Advent и Cinven.
Ведомости 10:59
Шоу-бизнес

Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову

Газета.Ru 08:25
Армия и оружие

Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 19:37
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми

Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Gazeta.SPb 18:02
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 19:27
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия 17:40
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Единоборства

Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Daily Storm 01:01
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное