Экономика

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Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года. Как сообщает РБК со ссылкой на данные торгов Московской биржи, рынок акций закрыл торги накануне, 27 февраля, снижением на 3,4–5%. В издании уточнили, что индекс Московской биржи упал на 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06

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Интерфакс27 февраля в 12:58

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Индекс МосБиржи рухнул на 3,4%, индекс РТС - на 5,1%

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Получится ли у России «отсидеться в окопе»

Snob.ru27 февраля в 02:13
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Происшествия

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

Вести.Ru 01:50
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Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

ТАСС 02:01
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Власти Украины отказались праздновать День Победы

На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
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РБК 01:17
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News вчера в 10:26
Космос

SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»

3DNews 02:09
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Интерфакс вчера в 09:41
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru вчера в 13:12
Происшествия

В Астраханской области потерпел крушение вертолет

Частный вертолет потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Происшествия

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Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
ТАСС вчера в 15:19
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости 27 февраля в 23:27
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Не минуло и десяти дней со дня рождения счастливой Оксаной Самойловой малыша, как ее звездный супруг взял на себя ответственность за обряд обрезания, в котором признался всем пользователям Сети, разместив на своей странице фото с раввином после важной процедуры.
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ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

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Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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Общество

Волгоградцы узнали, что нельзя делать 29 февраля в Касьянов день

Правда существует мнение, что люди, рожденные 29 февраля, обладают неординарными талантами и способностями.
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Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
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Политика

Путин рассказал о предложении использовать двойника

Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Газета.Ru 27 февраля в 01:44
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Гей-порно показали приморцам на Масленицу

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Общество

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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 27 февраля в 11:48
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

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Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»

Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Единоборства

В США пройдет UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
Нева Спорт вчера в 23:30
Армия и оружие

Илон Маск назвал возможного «соперника» истребителя F-35

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что «соперником» американского военного самолёта F-35 может стать дистанционно управляемый истребитель.
RT на русском 01:57
Футбол

Президент ФИФА Инфантино открыт для пересмотра правил офсайда

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
Матч ТВ вчера в 20:41
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