Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

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Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
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Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

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