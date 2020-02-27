Экономика
ИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%
Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок российских акций упал вслед за мировыми площадками из-за коронавируса
Красная весна25 февраля в 11:51
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
Политика
Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
Здоровье
ВОЗ не исключает пандемии коронавируса
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, новый тип коронавируса COVID-19 может перерасти в пандемию.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Шоу-бизнес
Джонни Депп обещал «утопить и сжечь» Эмбер Херд
Джонни Депп сообщил в личной переписке о своем намерении «утопить» и «сжечь» свою экс-возлюбленную, а после — надругаться над ее трупом.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Единоборства
Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
В рамках подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко провел спарринг с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Общество
Появилась новая схема мошенничества «такси от банка»
Центробанк сообщил СМИ о новом виде мошенничества под названием «такси от банка».
Политика
Проститься с Дмитрием Язовым пришли сотни военных во главе с Шойгу
Страна простилась с последним советским маршалом и последним министром обороны Советского Союза Дмитрием Язовым.
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году
В моторной гамме обновленного Hyundai Santa Fe появятся две гибридных силовых установки, одна из которых будет подзаряжаемой.
Музыка
Александр Панайотов опроверг информацию о своем участии в Евровидении
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Космос
Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников
Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Спорт
Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти
Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Кино
На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Общество
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.
Авто
Brabus сделал из Mercedes-AMG G 63 пятиметровый пикап
Специалисты компании Brabus представили новую версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class, которая получила название Brabus 800 Adventure XLP.
Футбол
Харт: «Не считаю, что был фол на красную карточку со стороны Рамоса»
Голкипер «Бернли» Джо Харт высказался о красной карточке защитника «Реала» Серхио Рамоса в матче с «Манчестер Сити» (1:2).