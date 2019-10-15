Финансы
News.ruРынок акций открылся ростом индекса РТС и снижением индекса МосБиржи
Рынок российских акций показывает смешанную динамику blue chips и индексов. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%. Причина кроется в проседании мировых фондовых площадок после выхода в США слабых данных о розничных продажах.
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Рынок акций РФ поднялся к уровням 2,5-недельной давности на нефти и бумагах «ЛУКОЙЛа»
Интерфаксвчера в 12:20
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
Экономика
Опрос: Россияне предпочитают экономить, а не брать кредиты
Подавляющее большинство россиян (72%) считают нынешнее время неподходящим, чтобы брать кредиты в банках, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Росбалт 06:33
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Политика
Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине
Напомним, в конце февраля 2019 года украинские журналисты опубликовали материалы расследования, в которых показали, что Гладковский и его сын могут быть причастны к многомиллионным хищениям бюджетных денег в оборонной сфере Украины.
REGNUM 07:06
Происшествия
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
РБК 06:49
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Политика
США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Русская Планета вчера в 14:21
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Единоборства
Конор Макгрегор назвал имя следующего соперника
Макгрегор намекнул на это, когда прокомментировал пост в соцсетях и поздравил Эдгара с днем рождения.
Замана 02:05
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Политика
Зеленский подарил атлас чиновнику, перепутавшему Латвию с Литвой
Московский Комсомолец 06:53
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет пряталась в подвале дома
Полицейские обнаружили в гостиной дома лестницу, которая ведет в подвал, где находились 58-летний мужчина и его пятеро детей.
Аргументы и Факты 15 октября в 15:05
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru 01:46
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты
15 октября представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила «Ведомостям», что с 28 октября авиакомпания поднимет на €25 (почти 1,8 тыс. руб.) цену билетов на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК 06:45
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Lenta.ru 06:59
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед-2»
Ролик опубликовала студия Sony Pictures. Главные роли в картине исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова.
RuNews24.ru 04:59
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка
Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
Московский Комсомолец 04:40
Наука
Козодои при миграционных перелетах учитывают фазы Луны
Кормятся козодои по ночам, выхватывая насекомых из воздуха. Они даже свои привычки питания меняют в зависимости от фазы Луны.
ГЛАС.RU вчера в 08:11
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru 02:18
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55