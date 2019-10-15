Финансы
News.ruРынок акций открылся ростом индекса РТС и снижением индекса МосБиржи
Рынок российских акций показывает смешанную динамику blue chips и индексов. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%. Причина кроется в проседании мировых фондовых площадок после выхода в США слабых данных о розничных продажах.
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Рынок акций РФ поднялся к уровням 2,5-недельной давности на нефти и бумагах «ЛУКОЙЛа»
Интерфаксвчера в 12:20
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Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Футбол
Стоичков призвал исключить болгарские клубы из еврокубков на пять лет
Звезда мирового футбола, бывший игрок Христо Стоичков выступил с предложением исключить болгарские футбольные клубы на пять лет из еврокубков из-за расистского поведения болельщиков.
News.ru 04:34
Политика
В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов
В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.
Капитал страны вчера в 15:58
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто
Опубликованы первые изображения «русского Прадо» от УАЗ
Судя по официальному документу Роспатента, фары «русского Прадо» станут полностью светодиодными, — в отличии от «галогенок», установленных на УАЗ «Патриот» сейчас.
АвтоВзгляд 04:15
Политика
Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit
Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
РИА Новости 05:40
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие
Посол Сербии заявил о возможных поставках систем ПВО из России
Посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил: в Белграде рассчитывают, что поставки различных типов систем противовоздушной обороны (ПВО) из России в Сербию начнутся в ближайшие месяцы.
Взгляд.ру 03:35
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».
Известия 06:17
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Общество
Обнаружено самое опасное место в квартире
ФедералПресс 03:13
Происшествия
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Политика
Лукашенко назвал Россию своей идеологией, которую невозможно «выбить»
Как заявил Лукашенко, Россия - это идеология, которую из него «не выбить».
ТК Звезда 05:52
Энергетика
«Роснефть» открыла месторождение газа в Бразилии
Газета.Ru 04:03
Культура
Сериал «Сваты» поменяет название после бегства актеров
Сериал «Сваты» в новом сезоне может получить новое название из-за необходимости заменить часть ушедших из проекта актеров.
Рамблер 06:04
Кино
Вышел тизер фильма «Лед 2» с Петровым и Тарасовой
Тизер второй части спортивной мелодрамы «Лед» появился в Сети, он раскрывает сюжет фильма про любовь хоккеиста и фигуристки.
Sibnet Новости 02:34
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Футбол
Озил заявил, что не покинет «Арсенал» до 2021 года
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил заявил, что в ближайшее время не планирует уходить из своего клуба.
ProstoProSport 03:25
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Музыка
Участникам «Евровидения» из Украины запретили выступать в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала новые правила отбора участника на международный песенный конкурс «Евровидение».
Культуромания вчера в 10:37
Технологии
Томские ученые создали уникальную компактную систему очистки воды
Уникальность системы водоочистки, разработанной томскими учеными состоит в том, что она потребляет существенно меньше энергии и воды, при этом адаптирована к различным источникам воды и весьма компактна.
МонаВиста 05:48