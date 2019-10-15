Рынок российских акций показывает смешанную динамику blue chips и индексов. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%. Причина кроется в проседании мировых фондовых площадок после выхода в США слабых данных о розничных продажах.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Футбол Стоичков призвал исключить болгарские клубы из еврокубков на пять лет Звезда мирового футбола, бывший игрок Христо Стоичков выступил с предложением исключить болгарские футбольные клубы на пять лет из еврокубков из-за расистского поведения болельщиков.

Политика В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Авто Опубликованы первые изображения «русского Прадо» от УАЗ Судя по официальному документу Роспатента, фары «русского Прадо» станут полностью светодиодными, — в отличии от «галогенок», установленных на УАЗ «Патриот» сейчас.

Политика Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Армия и оружие Посол Сербии заявил о возможных поставках систем ПВО из России Посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил: в Белграде рассчитывают, что поставки различных типов систем противовоздушной обороны (ПВО) из России в Сербию начнутся в ближайшие месяцы.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Происшествия Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Культура Сериал «Сваты» поменяет название после бегства актеров Сериал «Сваты» в новом сезоне может получить новое название из-за необходимости заменить часть ушедших из проекта актеров.

Кино Вышел тизер фильма «Лед 2» с Петровым и Тарасовой Тизер второй части спортивной мелодрамы «Лед» появился в Сети, он раскрывает сюжет фильма про любовь хоккеиста и фигуристки.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Футбол Озил заявил, что не покинет «Арсенал» до 2021 года Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил заявил, что в ближайшее время не планирует уходить из своего клуба.

Единоборства Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.

Происшествия СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.

Общество Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.

Музыка Участникам «Евровидения» из Украины запретили выступать в России Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала новые правила отбора участника на международный песенный конкурс «Евровидение».