Финансы
News.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
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Политика
Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия»
Участники «Нового величия» готовились к боевым действиям и терактам, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони
На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности пробников в косметических магазинах
Врач-дерматолог Наталья Васильева рассказала, чем грозит использование пробников — специальных тестеров — косметической продукции в специализированных магазинах.
Политика
Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне
Как ожидается, глава МИД РФ и госсекретарь США пообщаются с журналистами после переговоров.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интернет
Бесплатный антивирус заподозрили в слежке
По сообщения портала «anti-malware», специалисты заподозрили производителя защитной платформы в сборе данных.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
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Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Гаджеты
С 2020 года WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов
По данным Daily Mail, WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020 года.
Экономика
Новый порядок списания задолженностей в России
Новый порядок начнёт действовать 1 июня 2020 года.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Музыка
Музыкальный критик отметил уникальность образа солистки Roxette
Музыкальный критик Борис Барабанов отметил, что шведский дуэт Roxette подарил миру много ярких композиций, а его солистка Мари Фредрикссон создала уникальный образ, передает телеканал "360".
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Наука
Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя
Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Политика
Лавров пошутил о санкциях и импичменте в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон пошутил о политической жизни в США.