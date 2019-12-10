Финансы

News.ruNews.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
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Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на бумагах ЛУКОЙЛа и Газпрома, откат сдерживался нефтью

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Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские спортсменки победили команду Черногории во втором матче основного этапа чемпионата мира со счетом 35:28.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
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В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11

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СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

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Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

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РБК 10:41
Общество

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
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Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot

В эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 ради покупки американского противоракетного комплекса Patriot.
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«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.
Газета.Ru 20:47
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Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
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Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план

Избегайте конфликтов со второй половинкой, иначе можете расстаться. ♉️ Телец Тельцам трудно будет сохранять хладнокровие, ведь все так и норовят вывести вас из себя.
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В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

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Добронравов хочет судиться с клеветниками

Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», планирует подать в суд на людей, которые распускают слухи вокруг его личности и сериала.
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Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
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Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

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Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
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32-летний футболист «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев дал интервью, в котором рассказал, что развелся с женой Вероникой, а также признался, что 3-летний сын Натан живет с ним.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
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