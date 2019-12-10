Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск снизился на 0,16%, до 63,653 рубля, курс евро уменьшился на 0,05%, до 70,468 рубля.
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В Финляндии будет самый молодой премьер-министр в мире: 34-летняя Санна Марин, министр транспорта и связи, возглавит правительство на этой неделе.
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Глава района Крыма погибла в ДТП
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