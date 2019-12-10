Финансы

News.ruNews.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:35

Российский фондовый рынок открылся в миноре

Росбалт02:22

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, растет АЛРОСА перед отчетом

Финмаркет03:59

Дневной обзор рынка акций 09.12.2019. Рынки ждут новостей от США и Китая

Глас Народавчера в 08:00

Рынок акций РФ снижается в начале дня

ПРАЙМ02:20

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру02:02

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

News.ruвчера в 02:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан вчера в 13:12
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Политика

Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
RT на русском вчера в 17:48
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс вчера в 10:58
Происшествия

Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
Футбол

ЦСКА предложил 8 млн евро за нападающего сборной Словакии

Нападающий может перебраться в ЦСКА уже нынешней зимой. Впрочем, владелец «Жилины» Йозеф Антошик намерен удержать игрока в клубе до лета.
Bookmaker-ratings.ru 03:08
Политика

В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
РИА Новости 03:58
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Кино

Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети

В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.
VSE42.RU 08 декабря в 21:16
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Гаджеты

Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

Lenta.ru 03:55
Политика

В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
RT на русском 03:45
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости вчера в 09:13
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
Эхо Москвы вчера в 18:13
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

ТАСС вчера в 14:38
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
Происшествия

Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова

В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
BFM.ru вчера в 12:41
Общество

Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство».
РБК 03:44
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ 08 декабря в 21:37
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 08 декабря в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное