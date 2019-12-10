Финансы
News.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Здоровье
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
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Наука
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Вероятно, первая собака «родилась» где-нибудь в Европе или Сибири, но и Китай исключать нельзя.
Политика
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Политика
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Общество
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Политика
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Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Наука
У супербактерии нашли «ахиллесову пяту»
В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Здоровье
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
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Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Наука
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
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Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Гаджеты
Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR
Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
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Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
В Югре задержан полицейский с партией наркотиков
В Сургуте (ХМАО) задержан сотрудник полицейского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, у которого при личном досмотре было изъято более 20 пакетиков с наркотическими веществами, сообщила СМИ начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина.
Здоровье
«Нам одна дорога — на кладбище». Стариков из новгородского дома ветеранов чиновники выселяют в глушь, где нет ни врачей, ни транспорта
Снаружи здание выглядит сейчас ничуть не лучше новгородского дома ветеранов, внутри — тоже. Мошенская Центральная районная больница снаружи.
Культура
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.