Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск снизился на 0,16%, до 63,653 рубля, курс евро уменьшился на 0,05%, до 70,468 рубля.
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Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,18-0,43%

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ПРАЙМ11:40
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