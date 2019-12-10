Финансы
News.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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Здоровье
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В школе №7 г. Чернигова число заболевших вирусным гепатитом типа А возросло до 41 человека.
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Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Китайские ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, какой продукт способствует восстановлению печени после употребления алкоголя.
Политика
Лавров и Помпео провели встречу в Вашингтоне
В Вашингтоне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
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Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.
Политика
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
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Общество
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Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Общество
Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Футбол
«Шахтер» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" пропускал в каждом матче.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Общество
«Внуково» приостановило использование электронных посадочных талонов
«Внуково» и компания Zamar завершили пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами, рассказал представитель аэропорта: «Дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах».
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Космос
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Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной.
Армия и оружие
Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373
Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
Общество
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».
Авто
АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva
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Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Футбол
«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»
В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».