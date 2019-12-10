Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

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